AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 22,89 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,89 EUR abwärts. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,72 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.426 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,27 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2024 Kursverluste bis auf 21,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 6,99 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,397 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,91 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,23 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,22 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

