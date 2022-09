AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag in Rot

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 23,90 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,83 EUR ab. Mit einem Wert von 24,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 74.738 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,19 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 57,24 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,50 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 102,48 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,50 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte AIXTRON SE am 27.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,825 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie erholt sich kräftig: Investmentbank Oddo BHF sorgt für mehr Zuversicht

Infineon- und AIXTRON-Aktie schwach: Technologiestreit zwischen den USA und China verschärft sich

August 2022: Analysten sehen Potenzial bei AIXTRON SE-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE