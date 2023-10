AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,02 EUR ab.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 29,02 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 28,70 EUR. Mit einem Wert von 29,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103.722 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Gewinne von 28,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,27 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 16,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,20 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,50 EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 102,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben