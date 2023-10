AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag im Minus

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 28,71 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 28,71 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 28,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,08 EUR. Bisher wurden heute 151.628 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,27 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 41,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.07.2023. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 173,50 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben