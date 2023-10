AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag in Rot

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 28,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,7 Prozent auf 28,90 EUR nach. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 28,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,08 EUR. Zuletzt wechselten 22.955 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 37,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 22,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,27 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 41,20 EUR angegeben.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,48 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben