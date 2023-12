AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag schwächer

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 37,78 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 37,78 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 37,77 EUR. Bei 38,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92.355 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 54,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 41,10 EUR.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 88,87 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je Aktie aus.

