AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 37,67 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 37,67 EUR ab. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 37,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.090 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 5,89 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 35,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 41,10 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

