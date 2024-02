AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittwochmittag ab

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 33,79 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 33,79 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,40 EUR. Bei 33,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 47.643 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. 18,05 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 27,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,420 EUR, nach 0,310 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 38,90 EUR angegeben.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.03.2025.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

