AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 33,54 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 33,54 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,35 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.869 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 18,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 27,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,310 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,420 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,90 EUR aus.

AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2025 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

