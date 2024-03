AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Donnerstagmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 26,30 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 26,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 26,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 151.862 Stück.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 51,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,40 EUR am 28.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,22 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,401 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,35 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 165,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 88,87 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,28 EUR im Jahr 2024 aus.

