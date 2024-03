AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Donnerstagvormittag zu

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 26,27 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 26,27 EUR zu. Bei 26,41 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 26,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.726 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 34,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 7,12 Prozent sinken.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2022 mit 0,310 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,401 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,35 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,28 EUR je Aktie.

