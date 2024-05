AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Dienstagmittag nach

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,0 Prozent auf 22,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 22,70 EUR. Bei 22,70 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 163.335 AIXTRON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 75,73 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 21,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 6,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,397 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,91 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,31 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,23 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Am 24.07.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

