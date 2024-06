AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verliert am Mittag

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 18,69 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 18,69 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 18,50 EUR. Mit einem Wert von 18,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 352.688 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 113,49 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,403 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,41 EUR aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert am Donnerstagmittag

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester