AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 35,13 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 35,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.684 AIXTRON SE-Aktien.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 36,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,33 EUR. Mit Abgaben von 36,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,00 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102,48 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

