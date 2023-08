AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Montagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 35,07 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 35,07 EUR nach oben. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,14 EUR an. Bei 35,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 1.913 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,88 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 4,91 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 36,33 Prozent wieder erreichen.

AIXTRON SE gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 69,29 Prozent auf 173,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

