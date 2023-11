AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 31,24 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 31,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 31,28 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,57 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 94.221 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 37,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,08 Prozent hinzugewinnen. Am 27.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 21,90 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,60 EUR an.

Am 26.10.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

