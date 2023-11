AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Bei der AIXTRON SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 30,58 EUR.

Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 30,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 30,65 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 30,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.761 AIXTRON SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 21,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,21 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,60 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 26.10.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 88,87 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,25 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

