AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Nachmittag zu

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 35,48 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 35,48 EUR. Bei 36,04 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 35,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 388.673 Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,43 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,23 Prozent.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,420 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,90 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 88,87 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 29.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.

