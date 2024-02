AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Vormittag kräftig

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 35,62 EUR nach oben.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,1 Prozent auf 35,62 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 35,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,25 EUR. Bisher wurden heute 12.869 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 11,99 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,40 EUR ab. Abschläge von 31,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,310 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,420 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,90 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,00 EUR umgesetzt, gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

