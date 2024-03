AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 25,90 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 1,0 Prozent auf 25,90 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 25,82 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.582 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 5,79 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,401 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,310 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,35 EUR aus.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren, um 85,67 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

