AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 21,78 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 21,78 EUR zu. Bei 21,92 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 21,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 207.882 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 83,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 21,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,25 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,405 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,02 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 214,18 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 141,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,87 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Am 24.04.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

