AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 21,54 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 21,54 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 21,92 EUR. Bei 21,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 476.224 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 46,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.04.2024 (21,29 EUR). Mit Abgaben von 1,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,405 EUR aus. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 35,02 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 29.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 214,18 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 141,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 Mio. EUR eingefahren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

