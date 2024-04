AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Montagvormittag fester

AIXTRON SE im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 21,46 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 21,46 EUR. Bei 21,54 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 21,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.634 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. 85,88 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,29 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,79 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,405 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,02 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 141,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,87 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 214,18 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,29 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

