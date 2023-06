AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 29,56 EUR

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 29,68 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,68 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,18 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 67.994 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,21 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 7,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,16 EUR am 06.07.2022. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 47,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,75 EUR aus.

Am 27.04.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,86 Prozent auf 77,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 88,59 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte AIXTRON SE am 27.07.2023 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

