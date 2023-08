AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag höher

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 36,32 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 36,32 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,36 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 145.288 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,54 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 62,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,00 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 27.07.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,50 EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 102,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

