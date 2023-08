AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Nachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 36,04 EUR nach oben.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 36,04 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 36,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 35,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 229.352 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 36,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 38,04 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,00 EUR an.

Am 27.07.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 173,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,48 EUR umgesetzt.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,29 EUR fest.

