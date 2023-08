AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 35,91 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 35,91 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 36,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.682 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 36,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,70 Prozent. Bei 22,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 37,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,00 EUR.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,48 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingebracht

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in AIXTRON SE abgeworfen

AIXTRON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli