AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 12,96 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 12,96 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,99 EUR. Bei 12,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 94.165 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei 18,26 EUR erreichte der Titel am 23.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 53,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,174 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,76 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,728 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

