AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

22.08.25 09:25 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Die Aktie von AIXTRON SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AIXTRON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,81 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
12,74 EUR -0,05 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr bei 12,81 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 12,81 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,71 EUR. Bei 12,71 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.958 AIXTRON SE-Aktien.

Am 23.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,26 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Abschläge von 34,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,174 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,76 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

