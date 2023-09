AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Freitagvormittag ins Minus

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 33,39 EUR.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 33,39 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 33,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,33 EUR. Bisher wurden heute 5.854 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 37,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 10,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 23,62 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 29,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,20 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 173,50 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte AIXTRON SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,29 EUR je Aktie.

