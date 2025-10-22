AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 13,14 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 13,14 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,94 EUR nach. Bei 13,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 340.174 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Am 17.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 27,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 35,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,175 EUR aus. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 14,95 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 137,41 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,691 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

