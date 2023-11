AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 30,66 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der AIXTRON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 30,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 30,79 EUR. Bei 30,41 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,64 EUR. Zuletzt wechselten 76.364 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 27.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 24,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 25,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,60 EUR.

Am 26.10.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,25 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag leichter