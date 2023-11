AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 30,76 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 30,76 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 30,79 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.589 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,20 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,94 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 20,68 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,60 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 26.10.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2023 aus.

