AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 38,35 EUR.

Um 09:04 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 38,35 EUR ab. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 38,33 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 2.529 Stück.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,87 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,26 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

