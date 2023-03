AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 15:53 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 29,22 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 29,27 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 219.269 AIXTRON SE-Aktien.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,28 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 49,92 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 33,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.10.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,87 EUR – ein Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 67,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 25.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,23 EUR je Aktie aus.

