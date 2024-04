AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag fester

AIXTRON SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 22,46 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 22,46 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 22,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 474.963 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 77,60 Prozent wieder erreichen. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,405 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 34,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 29.02.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 214,18 Mio. EUR – ein Plus von 141,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

