AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag fester

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 4,1 Prozent.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 10,63 EUR zu. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 10,67 EUR zu. Bei 10,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 161.700 Aktien.

Am 17.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,18 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 127,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 214,21 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,714 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

