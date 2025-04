AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE springt am Mittwochnachmittag hoch

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 10,79 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,7 Prozent auf 10,79 EUR zu. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 10,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 332.118 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 24,18 EUR erreichte der Titel am 17.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 124,10 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,210 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,83 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,21 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,714 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

