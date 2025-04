AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 10,47 EUR nach oben. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,51 EUR. Bei 10,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.151 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.05.2024 auf bis zu 24,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 130,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Abschläge von 19,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,210 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,83 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 27.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent auf 226,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,21 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 0,714 EUR im Jahr 2025 aus.

