AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 23,43 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 23,43 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 23,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 230.188 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 70,25 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2024 bei 21,29 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,13 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,397 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 32,91 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 118,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 25.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

