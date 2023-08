AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Mittwochmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 35,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 35,55 EUR ab. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,51 EUR ein. Mit einem Wert von 35,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 58.970 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,74 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,00 EUR aus.

Am 27.07.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,16 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 173,50 EUR, während im Vorjahreszeitraum 102,48 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Aktien von SAP, Infineon und AIXTRON profitieren von New Yorker Tech-Rally - Analystenstudie sützt SAP-Aktie zusätzlich

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingebracht

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in AIXTRON SE abgeworfen