AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag behauptet

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,62 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 28,62 EUR bewegte sich die AIXTRON SE-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,82 EUR. Bei 28,49 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.762 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 37,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 29,98 Prozent Luft nach oben. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 17,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,20 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 173,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,48 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

