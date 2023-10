AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 29,08 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 29,08 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 29,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 209.118 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 21,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 24,27 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 19,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,20 EUR.

Am 27.07.2023 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 69,29 Prozent auf 173,50 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,48 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

TecDAX aktuell: TecDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende