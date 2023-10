AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag nordwärts

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 28,65 EUR.

Um 09:17 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 28,65 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,99 EUR. Bei 28,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 8.459 AIXTRON SE-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 27.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 24,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 17,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,20 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 27.07.2023. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,48 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,28 EUR fest.

