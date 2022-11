AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Mittwochvormittag zu

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 30,45 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,45 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,01 EUR. Bisher wurden heute 33.208 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.02.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,20 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 100,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,00 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.10.2022. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 88,87 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 23.02.2023 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,880 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Infineon-Aktie weiter gefragt: Buffett-Einsteig bei TSMC schiebt auch Infineon an - Keine Angst vor Abflauen der Chipnachfrage

Infineon, AIXTRON & Co: Chipwerte im Aufwind - Morgan Stanley zuversichtlich

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE