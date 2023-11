AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag im Aufwind

AIXTRON SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 31,24 EUR.

Um 15:49 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 31,24 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,28 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,96 EUR. Bisher wurden heute 116.667 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,40 EUR am 27.04.2023. Mit Abgaben von 21,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 165,00 EUR – ein Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 88,87 EUR erwirtschaftet hatte.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX leichter

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Nachmittag leichter