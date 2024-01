AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 34,87 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 34,87 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 35,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.073 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,40 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 30,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,90 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 165,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,87 EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

