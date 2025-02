AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Montagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,93 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 13,93 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 300.667 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 34,92 EUR erreichte der Titel am 23.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 150,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.01.2025 Kursverluste bis auf 12,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,94 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,376 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,53 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 156,33 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,99 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.02.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

