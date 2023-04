AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Montagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 28,31 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere um 15:53 Uhr 1,8 Prozent. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 28,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 154.182 AIXTRON SE-Aktien.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 32,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 11,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.07.2022 bei 20,16 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,47 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,50 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 27.10.2022 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 88,87 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,70 EUR in den Büchern standen.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,24 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

