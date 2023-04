AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Montagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 27,89 EUR

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 27,74 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 27,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.243 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 32,21 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,16 EUR ab. Abschläge von 37,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 33,50 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,87 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 67,70 EUR eingefahren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 25.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,24 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

